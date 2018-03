'X Moradias' transforma residências em palcos

Durante três dias, 22 casas dos bairros de Santa Cecília, República, Consolação, Higienópolis e Bela Vista vão virar também pequenos palcos de espetáculos. Por ali, a realidade vai se misturar com a ficção, o teatro vai se confundir com o dia-a-dia, o público vai se mesclar com o privado. Elas fazem parte do X Moradias, um projeto em que artistas de várias partes do mundo - inclusive brasileiros - foram convidados para conceber intervenções teatrais em residências, muitas vezes com a participação dos moradores. Realizado pelo Sesc, pelo Instituto Goethe e pela Interior Produções Artísticas, o evento, que vai de 4ª (24) ao dia 27, é uma adaptação do projeto X Apartments, criado pelo diretor de teatro alemão Matthias Lilienthal.

Projeto é uma adaptação de 'XApartments', do alemão Matthias Lilienthal. Foto: Nilton Fukuda/AE

"A ideia é levar o público à casa de alguém desconhecido para presenciar uma intervenção artística que tenha a ver com o cotidiano dos próprios moradores", diz Anne Schulz, assistente de Lilienthal, que veio acompanhar o projeto. Antes de chegar ao Brasil, ele já havia sido realizado com sucesso na Alemanha (em Duisburgo e Berlim), na Turquia (Istambul) e na Venezuela (Caracas). "Acho que faz sucesso pelo mistério, já que você não está acostumado a visitar alguém sem saber o que vai acontecer", completa Anne.

O X Moradias requer uma logística bem azeitada para funcionar. O espectador pode escolher três opções de trajeto, que saem sempre do Sesc Consolação: Higienópolis - Santa Cecília, Vila Buarque - Centro - República ou Consolação - Bela Vista. Cada um conduz a sete ou oito residências e leva cerca de duas horas e meia para ser feito. Os espectadores - saem dois a cada 10 minutos - recebem descrições detalhadas dos caminhos e fazem todo o percurso (de até 2km, no total) a pé.

Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª (24), 5ª (25), 6ª (26) e sáb. (27). 14h/19h. Ingressos (e agendamento de horários) nas bilheterias do Sesc. R$ 10.