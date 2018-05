''X-fashionismo'' dá tom cult à produção

Talvez cansado da falta de imaginação fashion do mundo dos super-heróis, com suas eternas cuecas por cima das calças e as malhas de natação, X-Men - Primeira Classe foi beber na fonte da Swinging London e da era do ativismo colorido dos anos 60. Groovy!, como diria o Austin Powers. Superfuncionou.

January Jones, que interpreta no filme a mutante Emma Frost, é curiosamente contratada exclusiva da Versace. Fashion até a raiz loura de seus cabelos, a White Queen desfila de moda inverno a lingerie na produção - aliás, há de fato um desfile de lingerie em X-Men - Primeira Classe, numa cena num cassino de Las Vegas.

Os rapazes também estão vestidos para matar - golas de dândi, lencinhos, boinas ao estilo La Résistance, calças de equitação. O vilão Magneto é, obviamente, o cerne do X-Fashionismo, mas Charles Xavier e sua partner, Mystica, usam e abusam de um feérico guarda-roupa. A decoração também está fundada no "arrojo desenvolvimentista" dos anos 60, e é cuidadosamente escolhida, das almofadas dos sofás às peças de design.

Há um arcabouço de inocência perdida no décor do filme, especialmente aquele que cerca as personagens femininas. A x-woman Angel (Zoe Kravitz), uma stripper de inferninho, é um "anjo" ambíguo com ares de libélula, com suas asas transparentes e a roupa exígua.

Você vai perguntar: e o filme é bom? Sim, claro. Além de propiciar todo esse voyeurismo, o filme é ultraviolento (Azazel, o mutante capanga de Sebastian Shaw, ou Kevin Bacon, mata mais e com mais facilidade do que Freddy Krueger), mas, ao mesmo tempo, tem roteiro hábil, que pode conter "furos" para os amantes do comic, mas expõe novas hipóteses para a moralidade do grupo e suas motivações.

O afã vingativo de Magneto (Michael Fassbender) não é explicado com aquelas facilidades do "vilão louco" e com planos de dominar o mundo. Ele ganha um passado que, se não o justifica, pelo menos não o aprisiona numa dualidade primária.

Foi de fato uma boa sacada: o filme se escora basicamente na história de jovens mutantes se divertindo com seu duro aprendizado enquanto descobrem o sexo e as individualidades. E continua criticando simbolicamente o preconceito - sintomaticamente, o primeiro mutante executado é negro, pobre e taxista.

X-MEN - PRIMEIRA CLASSE

Direção: Matthew Vaughn.

Gênero: Ação (EUA/2011, 132 min.). Censura: 12 anos