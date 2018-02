Workshop sobre o método Laban em SP Rosemary Brandt, professora do Curso de Graduação em Dança do Trinity Laban, de Londres, realiza workshop gratuito no Instituto Caleidos (Rua Mota Pais, 213; 3021-4970) no dia 21, às 19h. A programação faz parte da série Diálogos Com Quem Faz Arte, dirigida por Isabel Marques e Fábio Brazil. Rosemary abordará a coreologia, ou estudo da dança, desenvolvida por Rudolf Laban e conhecida no Brasil como método Laban. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail caleidos@caleidos.com.br.