Workshop gratuito sobre Arrabal O Teatro Kaus Cia. Experimental recebe até segunda-feira inscrições para o workshop gratuito Universos Arrabalescos - Práticas Para Um Teatro da Alma, que ocorre entre 29 e 30 de junho, no Teatro Eugênio Kusnet. Com direção de Reginaldo Nascimento, a oficina é destinada a atores, diretores e interessados em geral, com alguma experiência na área teatral, com idade a partir de 15 anos. No workshop, o diretor abordará a linguagem e estética da obra do dramaturgo Fernando Arrabal por meio de textos, leituras, debates e práticas de encenações. As inscrições podem ser feitas pelo tel. (11) 3159-1822 ou pelo e-mail teatrokaus@teatrokaus.com.br.