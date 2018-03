Woody Allen volta a tocar clarinete no Café Vienés

O cineasta Woody Allen tocou na noite desta quinta-feira, 5, pela segunda fez seu clarinete no Café Vienês do hotel Casa Fuster de Barcelona, onde há alguns dias começou uma série de shows dos músicos Eddy Davis e Conal Fowkes, diretor e pianista, respectivamente, de sua banda de jazz. A Eddy Davis New Orleans Jazz Band deve se apresentar de segunda a quinta até o próximo dia 18 de agosto. Assim como na primeira apresentação, Allen acompanhou seus músicos, com quem tocou uma seleção de canções de seu repertório jazzístico. O diretor de Annie Hall e Manhattan toca habitualmente às segundas com os mesmos músicos no café Carlyle de Nova York, onde apresentam canções de filmes. Este segundo show de Woody Allen acontece poucos dias antes do início da rodagem em Barcelona de seu próximo filme, previsto para começar no dia 9. A produção será uma "una carta de amor a Barcelona", e vai girar em torno das férias de uma turista norte-americana (Scarlett Johansson) nesta cidade catalã e as relações que estabelece com alguns de seus habitantes, especialmente com um homem cujo papel será de Javier Bardem. O filme terá ainda Penelope Cruz no elenco.