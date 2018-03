Woody Allen tocará na inauguração de centro cultural de Niemeyer na Espanha

O cineasta americano Woody Allen tocará com seu grupo de jazz em 25 de março no Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilês, no Principado das Astúrias (norte da Espanha), que será inaugurado oficialmente no fim de semana.

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 23, pelo diretor da Fundação Oscar Niemeyer, quem antecipou que a cúpula do centro acolherá na próxima segunda-feira uma conferência do ex-presidente do Governo Felipe González.

O concerto de Woody Allen, que já esteve várias vezes em Avilês, fará parte dos eventos de inauguração do espaço criado por Niemeyer.

Segundo o arquiteto, a obra de Avilês é a mais importante de todas as que realizou na Europa.

Em 15 de dezembro se deu a abertura da cúpula, com a conferência inaugural de um programa das Nações Unidas, mas o centro estará em pleno funcionamento a partir de 25 de março.