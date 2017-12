Woody Allen elogia os atores Javier Bardem e Penélope Cruz

O cineasta americano Woody Allen, que está visitando a Espanha, disse hoje que quer trabalhar com os espanhóis Javier Bardem e Penélope Cruz, "porque são atores muito bons". Allen acrescentou que se sente "muito sortudo porque estão disponíveis, e não gravando na América ou na África, ou em qualquer outro lugar". O cineasta fez estas declarações ao sair do hotel onde está hospedado em Avilês, no norte da Espanha, após almoçar. Woody Allen saía para dar um passeio pela cidade, onde assistirá à passagem de seu último filme, Cassandra´s Dream ("O Sonho de Cassandra"). O cineasta americano elogiou as locações na Espanha para seu próximo filme e afirmou que gosta muito do país e de trabalhar nele. Midnight in Barcelona é o título inicial de seu próximo longa, mas, depois do que viu nesta viagem, não tem certeza de que será mantido. "Vendo como se desenvolveram as coisas, pode ser que o mantenha ou que o mude", afirmou. Woody Allen anunciou que a rodagem do filme começará em 9 de julho em Barcelona, no nordeste da Espanha.