Woody Allen chega a Barcelona para rodar seu próximo filme

O cineasta Woody Allen está em Barcelona para rodar seu próximo filme durante o verão na capital catalã e em Oviedo, no norte do país. Allen se reuniu nesta segunda, 11, com representantes da produtora Midiapro, que financiará seu primeiro filme na Espanha, protagonizado pelas atrizes Scarlett Johansson e Penélope Cruz, além do ator Javier Bardem, entre outros. A equipe do diretor está em Barcelona procurando locações para o filme. Allen vai receber o título de doutor honoris causa na próxima quinta-feira na Universidade Pompeu Fabra (UPF), em Barcelona. Ao aceitar a distinção, Woody Allen marcou a cerimônia para o dia 14, data que deverá coincidir com sua presença em Barcelona para iniciar as filmagens, segundo informou a assessoria da universidade.