Woody Allen atua mas não dirige Depois de 12 anos, Woody Allen será dirigido por outro cineasta, na comédia Fading Gigolo, novo trabalho de John Turturro que, em 1986, foi dirigido por Allen em Hannah e Suas Irmãs. Segundo a revista Variety, estão confirmadas no elenco as atrizes Sofia Vergara e Sharon Stone. As filmagens devem ter início em abril. O filme contará a história de dois amigos - Allen e Turturro - que entram no ramo da prostituição e acabam levantando suspeitas sobre a profissão no bairro tradicionalmente judeu em que vivem. A última vez que Allen atuou sem dirigir foi em 2000, no filme Juntando os Pedaços, uma comédia do mexicano Alfonso Arau. / ANSA