Woody Allen abrirá festival de Cannes O último filme de Woody Allen, Meia-Noite em Paris, vai abrir a próxima edição do festival de cinema de Cannes, no dia 11 de maio. A informação foi divulgada ontem pela organização do evento. O longa-metragem, rodado no ano passado na capital francesa, teve participação da modelo, cantora e primeira-dama Carla Bruni Sarkozy e tem estreia no país prevista para o mesmo dia. O elenco dirigido por Allen conta também com nomes como Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates e Adrien Brody. A organização ainda não anunciou os outros filmes selecionados para o festival, que ocorrerá até o dia 22 de maio na cidade francesa. / EFE