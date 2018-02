Wladimir Pinheiro é destaque do musical 'Orfeu' em SP

A peça, que encheu o Canecão nos dois últimos fins de semana, desembarca hoje no HSBC Brasil, em São Paulo, onde fica só até 3 de outubro (sempre de quinta a domingo). Até o fim de outubro, seguirá por Brasília, Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. É possível que ainda volte ao Rio.

Anunciado como "o maior musical brasileiro", Orfeu é essencialmente carioca. Já Wladimir Pinheiro é de Niterói. Ele começou a estudar piano aos 8 anos. Por acaso. Era ruinzinho de matemática na escola, e a mãe cuidadosa procurou uma professora particular. Só que na sala dela havia um piano...

"Enquanto esperava minha mãe chegar para me buscar, a professora me deixava ficar ao piano", conta Pinheiro, hoje com 33 anos e prestes a se casar. "Um dia ela se assustou ao me ver tocando Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, e chamou a minha mãe, que me botou num coro infantil e para estudar piano. Sempre fui muito exibido." Barítono, faz aulas particulares de canto desde aqueles 8 anos; seu repertório hoje inclui música de câmara, especialmente francesa e alemã (já se apresentou fora do Brasil várias vezes). Participou também de óperas e musicais que viajaram o País.

O teatro entrou em sua vida por intermédio da música - e não o contrário, como muitas vezes se vê na carreira dos atores/cantores brasileiros. Ele foi levado a Domingos Oliveira por um amigo. O dramaturgo e diretor precisava de um pianista, mas ele acabou também cantando. Domingos lhe deu umas falas, e ele se fez ator. Em meio às viagens com Orfeu, grava com um trio de jazz um CD de serestas e sambas-canções, que ganharão o palco do Teatro das Artes, no Rio, em breve. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Orfeu - HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281). Tel. (011) 4003-1212. 5ª, 21h; 6ª e sáb., 22h; dom., 19h. R$ 30/ R$ 180. Até 3/10.