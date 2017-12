Witherspoon e Jolie são as atrizes mais bem pagas Quanta diferença um Oscar faz para o salário das estrelas de Hollywood -- que o diga Reese Witherspoon, citada na sexta-feira como o melhor salário entre as atrizes do cinema norte-americano. Witherspoon, vencedora do Oscar de melhor atriz em 2005 por "Johnny e June", ganha entre 15 e 20 milhões de dólares por filme, segundo a lista anual da The Hollywood Reporter. Angelina Jolie, Oscar de atriz coadjuvante em 2000 por "Garota Interrompida", ficou em segundo lugar -- em média, ganha os mesmos 15-20 milhões que sua "concorrente", mas recebeu apenas 8 milhões de dólares por um papel secundário no recente "Beowulf", segundo a publicação. Já Whiterspoon pode facilmente superar os 15 milhões se estrelar uma comédia na linha dos seus hits da série "Legalmente Loira", disse a Hollywood Reporter. Cameron Diaz, que fez a voz da princesa Fiona na série de animação "Shrek", aparece em terceiro, também cobrando mais de 15 milhões de dólares por filme. Nicole Kidman e Renee Zellwegger, que também já ganharam o Oscar, aparecem em quarta e quinta posição, respectivamente, com cachês de 10 a 15 milhões de dólares por filme. Em seguida vêm Sandra Bullock, Julia Roberts, Drew Barrymore, Jodie Foster e Halle Berry. Todas as atrizes no "top ten" ganham mais de 10 milhões de dólares por filme. (Por Bob Tourtellotte)