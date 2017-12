Wisnik substitui Piglia na Flip e fala de Machado José Miguel Wisnik vai substituir o argentino Ricardo Piglia na Festa Literária Internacional de Paraty, que começa nesta quarta-feira. No sábado, às 17 horas, Wisnik comanda a mesa "Machado Maxixe", sobre seu ensaio a respeito de Machado de Assis. Quem dispõe de ingresso e não quiser assistir à mesa pode reaver o dinheiro na bilheteria da Tenda dos Autores. Ricardo Piglia não participa da Flip por motivos de saúde - foi acometido de uma virose há duas semanas e não recebeu liberação médica. Jorge Amado é o escritor brasileiro homenageado na Flip deste ano, que vai até o dia 13 de agosto. Será a quarta edição do evento, que reúne grandes nomes da literatura nacional e internacional para palestras e mesas de debate. A Flip geralmente acontece em julho - no ano passado foi realizada de 6 a 10 - mas, prudente, a organização preferiu, este ano, esperar o fim da Copa do Mundo de futebol.