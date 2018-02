Winona Ryder retorna aos anos 1980 para filmar 'Informers'

Winona Ryder e Mickey Rourke se juntaram ao grande elenco de The Informers, adaptação do romance de Bret Easton Ellis com o mesmo título. Os dois vão se unir a Billy Bob Thornton, Kim Basinger, Brandon Routh, Ashley Olsen, Jon Foster, Lou Taylor Pucci e Austin Nichols no drama a ser dirigido por Gregor Jordan. Ambientado na Los Angeles da década de 1980, o filme acompanha uma semana na vida de um grupo de personagens de moralidade dúbia: um executivo do cinema, sua esposa, a amante, um roqueiro, um vampiro e um seqüestrador. Ryder interpretará uma apresentadora de telejornal que acaba de ser deixada por um produto casado com quem mantinha um caso havia anos. Mickey Rourke será um ex-segurança de estúdio, imoral, que planeja o seqüestro de uma criança para vender ao líder de uma seita em Los Angeles. As filmagens da produção da Senator Entertainment vão começar em outubro em Los Angeles. Depois disso, Winona Ryder vai atuar em Welcome, dirigido por Kirsten Dunst. Ela acaba de filmar sua participação em Sex and Death 101 de Daniel Waters, que tem lançamento previsto para 2008. Mickey Rourke será visto em breve em Killshot, de John Madden.