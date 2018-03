Winona Ryder 'está bem de saúde' após sentir-se mal em avião A atriz norte-americana Winona Ryder foi levada a um hospital na quarta-feira depois de adoecer num avião de Los Angeles a Londres, mas sua assessora disse que foi "uma medida de precaução" e que ela teve alta em pouco tempo. A atriz de 37 anos foi levada ao hospital Hillingdon, na zona oeste de Londres, segundo a mídia britânica. "Ela adoeceu durante um vôo e, como medida de precaução, foi levada a um hospital", disse uma assessora de Winona Ryder. "Ela passou mais ou menos uma hora no hospital e recebeu alta. Está em boas condições de saúde." Um porta-voz da British Airways disse que não daria informações sobre passageiros individuais, mas, respondendo a uma pergunta sobre Ryder, disse: "O comandante do vôo BA282, que estava voando de Los Angeles a Heathrow, pediu prioridade para aterrissar porque uma passageira precisava de cuidados médicos". Ele acrescentou que a tripulação cuidou dela, na medida do possível, enquanto ela estava no avião. Winona Ryder, indicada ao Oscar duas vezes - por "A Época da Inocência" e "Adoráveis Mulheres" - será vista no ansiosamente aguardado filme "Star Trek", que deve chegar aos cinemas em 2009.