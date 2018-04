'Winners&Losers' anima torcida do Festival de Locarno

"Eu não jogo futebol muito bem. Na verdade, eu não jogo nada. Meu futebol é o americano." O que poderia vir de um diretor de origem polonesa e radicado nos Estados Unidos diante da proposta feita por ele, ou seja, um documentário sobre a final da Copa do Mundo de 2006? "Isso não vai dar certo. O cara nem sabe o que é um escanteio", dizia um italiano meio irritado que foi até a Piazza Grande, o coração do festival de Cinema de Locarno, na Suíça. Eram oito mil pessoas. Público digno de partida de futebol para assistir, no sábado, 12, à crônica de uma tragédia (para os franceses, claro) anunciada. Os astros das equipes rivais foram convidados para a estréia mundial do filme. Mas acharam melhor evitar novo confronto, ainda que no campo neutro suíço. Nem Zidane, nem Materazzi. Nem Bufon ou Barthez estavam lá. Mas o jogo foi animado. Teve até chute inicial. "Eu já disse que não jogo nada, mas quero realizar um sonho. Minha assistente trouxe uma bola e eu vou chutar para vocês", disse o diretor, Lech Kowaski. Preocupação na pacata platéia suíça. "Idosos e crianças, protejam suas cabeças." Mas não é que para um "kick-off" até que Kowalski não fez tão feio. Chutou de bico, provando sua falta de categoria. Mas não quebrou nenhuma janela nem atingiu nenhuma das câmeras de televisão que cobriam a final, ou melhor, o encerramento do festival. Na geral da Piazza, a partida do documentário "Winners&Losers" teve direito a coro e torcida. O resultado do jogo todo mundo já sabia. Mas não era o futebol que estava necessariamente em jogo. Kowalski decidiu filmar as duas torcidas durante a Final da Copa apenas quatro dias antes dela acontecer. Escolheu duas equipes,uma italiana e uma francesa. Foram onze câmeras (um time de cada lado) que registraram não a partida, mas as reações do povo diante de momento tão angustiante. Gol de placa. A torcida de Locarno ria e se deliciava com cada "Vaffanculo" que o torcedor sangue quente italiano proferia. Do outro lado, uma pacata família francesa mais mandava para dentro muito vinho e muito pão, com raros " Encule" do Mundo de 2006. Itália se consagra tetracampeã. A Itália levou a melhor. Mas quem ganhou mesmo foi o cinema. Um documentário não sobre o esporte mais popular do mundo, mas sobre quem é louco (ou nem tanto) por ele. Kowalski, mesmo sem muita produção, soube explorar as expressões de cada torcida, que dizem muito sobre as expressões de cada país. Até o momento fatídico em que Zidane deu a cabeçada em Materazzi é contado de forma original. São os meninos das duas torcidas que começam imediatamente a imitar o craque francês. "C'e da piangere", diz o italiano. Sim, motivo pra chorar. De raiva, diriam os franceses. De alegria, diriam os italianos. De inveja, diriam os brasileiros. Os suíços adoraram e saíram no fim da noite de sábado com a sensação de treino cumprido para a Eurocopa 2008, que irão sediar ao lado da Alemanha. Ainda tem muito que aprender a como fazer algazarra diante de uma bela partida, mas vão ter tempo de treinar. Kowalski também. "Agora sei muito mais sobre futebol e sobre os dois países, que são definitivamente muito próximos e muito distantes ao mesmo tempo. A torcida italiana é muito mais raivosa e calorosa. Os franceses são mais tranqüilos. Seria outro filme se fosse uma final entre Brasil e Itália. Ou Brasil e Argentina", comenta o diretor. Alguma chance de retratar os brasileiros numa eventual próxima final? " Por que não? Ouvi dizer que pelo menos a torcida do Brasil é imbatível." De fato, Kowalski está bem informado. É esperar para ver. Enquanto isso, "Winners&Losers" deve chegar em breve aos campos e salas brasileiras.