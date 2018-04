Winfrey agradece pela audiência do novo canal

Oprah Winfrey disse estar "agradecida de não haver passado vergonha" durante o bastante antecipado debut de seu novo canal de televisão, OWN.

Por ser uma cadeia criada do zero, OWN ofereceu uma admirável mostra em sua estreia dia 1 de janeiro. Em certo momento no sábado à noite, ficou em terceiro lugar de audiência entre os canais a cabo, somente atrás da ESPN e USA. O desafio será manter os espectadores curiosos como seguidores fiéis.

"Estou agradecida pela primeira fase ter corrido do jeito que esperavámos", disse Winfrey a repórteres na quinta-feira, 6. "Estou agradecida de não haver passado vergonha... E as pessoas nos sintonizaram".

Winfrey qualificou a programação de sua cadeia como "alimento para a mente" e disse que a intenção é injetar energia positiva nos lares dos espectadores.

A emissora de Oprah anunciou que a especialista em finanças pessoais Suze Orman terá seu próprio programa em horário nobre a partir de setembro. Na série, Money Class, Orman visitará indivíduos e famílias ao redor do país para assessorá-los segundo suas circunstâncias financeiras.

A OWN divulgou vários novos programas, incluindo um concurso para escolher 10 pessoas entre 15 mil aspirantes a partir da oportunidade de ter seu próprio show no canal.