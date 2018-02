Windsor expõe retratos de Elizabeth II assinados por Warhol e Lucien Freud

O Castelo de Windsor inaugura nesta sexta-feira, 23, uma seleção de retratos oficiais da rainha Elizabeth II, entre os quais se destacam quatro gravuras de Andy Warhol e um pequeno óleo de Lucien Freud, para comemorar seus 60 anos no trono britânico.

A mostra, intitulada A Rainha: Retratos de Uma Monarca, reúne as imagens oficiais feitas por dez fotógrafos ao longo do reinado de Elizabeth II, e poderá ser visitada na fortaleza medieval e residência real até 9 de junho de 2013.

As fotografias, expostas em uma única sala do castelo situado nos arredores de Londres, foram feitas com diferentes propósitos, como ilustrar as moedas, cédulas e selos do Reino Unido e marcar celebrações especiais como a coroação da Rainha ou suas visitas de Estado a outros países.

As quatro gravuras de Warhol, conhecidas como a Edição Real, fazem parte da série intitulada Reigning Queens, que o artista americano pintou em 1985, a partir de uma fotografia da soberana feita no castelo de Windsor dez anos antes.

Warhol, que uma vez afirmou que queria ser "tão famoso como a rainha da Inglaterra", fez os quadros coloridos maiores que o resto de seus retratos de Elizabeth II e os recobriu de "pó de diamante", pequenas partículas de cristal que brilham com a luz, explicou à Efe Lauren Porter, curadora da exposição.

O óleo de pinceladas largas de Lucien Freud chama a atenção por suas dimensões pequenas (23,5 centímetros de altura) e mostra um primeiríssimo plano do rosto da monarca, exibindo o "Diadema de Diamantes", com pérolas e os emblemas das quatro nações do Reino Unido - Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte.

O pintor, para quem Elizabeth II posou entre 2000 e 2001, estava tão preocupado com captar a "essência interior" da soberana que descartou utilizar um plano mais amplo e comparou a dificuldade de sua tarefa com uma expedição ao Polo Norte.

"A rainha foi fotografada por tantos artistas diferentes durante seu reinado que é interessante poder ver essa variedade de obras em uma só exposição", destacou a curadora.

Além das fotografias de Warhol e Freud, a exposição inclui também retratos de Dorothy Wilding, Pietro Annigoni, Cecil Beaton, John Rankin e Annie Leibovitz.

Dorothy Wilding, fotógrafa de sociedade, foi a primeira a retratar a monarca desde sua chegada ao trono, e suas imagens deram a volta ao mundo ao ser utilizadas em moedas, bilhetes e selos do Reino Unido até 1972.

A mostra inclui ainda os retratos oficiais da coroação de Elizabeth II, obra de Cecil Beaton, entre os quais destaca uma imagem austera da rainha vestindo uma capa negra, que contrasta com o resto de fotografias, nas quais exibe as joias reais.

Annie Leibovitz, a primeira fotógrafa americana a retratar oficialmente a monarca britânica, também optou pela capa negra para uma de suas fotografias, feita nos jardins do Palácio de Buckingham.

As outras três fotos da série Leibovitz mostram à soberana em posição régia, com vestidos em tons dourados e marfim, nas Salas de Estado do palácio.

Essas imagens, mais atuais e coloridas, contrastam com a série de retratos em preto e branco de perfil e de frente de Elizabeth II, do fotógrafo inglês John Rankin, por ocasião do Jubileu de Ouro, em 2002.