Win Wenders dirige ópera de Wagner O cineasta alemão Win Wenders e o diretor musical russo Kirill Petrenko serão os encarregados de uma nova montagem de O Anel do Nibelungo. O ciclo de quatro óperas épicas de Richard Wagner está nos planos do Festival de Bayreuth para 2013, ano em que se comemora o aniversário de 200 anos de nascimento do compositor alemão. Para Wenders, diretor de filmes como Paris, Texas (1984) e Buena Vista Social Club (1999), seria a primeira incursão pelo universo da ópera. Ainda assim, as irmãs Katharina Wagner e Eva Wagner-Pasquier, responsáveis pela empreitada, declararam-se entusiastas da musicalidade dos filmes do cineasta. / EFE