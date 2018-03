William Petersen grava sua despedida da série 'CSI'

No episódio de seriado CSI que foi ao ar na ultima quinta-feira, nos Estados Unidos, Gil Grissom (William Petersen) deu a primeira dica de sua saída da série. O ator já gravou a cena final, em que Grissom sai andando do laboratório que comandou por nove anos, na presença de toda sua equipe, inclusive Sara (Jorja Fox), que já deixou a série. Quem descreve essa ultima cena de Petersen é o produtor-executivo de CSI, Naren Shankar, em entrevista com a imprensa internacional. "Foi emocionante", disse ele. Shankar e Carol Mendelsohn, também produtora-executiva da série, afirmam que Grissom e "insubstituível". Porém, com a saída de Petersen e de Gary Dourdain, o Warrick, o laboratório ficou desfalcado. Catherine (Marg Helgenberg) será a chefe. No 3º episódio, Lauren Lee Smith (L Word) chega como Riley, CSI nível 2. O grande nome da transição é Laurence Fishburne (Apocalypse Now, Matrix e Sobre Meninos e Lobos). Ele será o dr. Langston, CSI nível 1. "Laurence foi o primeiro nome em que pensamos", fala Carol. Petersen já confirmou sua participação especial no 200º episódio da série. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.