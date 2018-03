William e Kate passarão o Natal com os pais da duquesa

O duque e a duquesa de Cambridge irão comemorar em particular com Carole e Michael Middleton em sua casa no vilarejo de Bucklebury, cerca de 80 quilômetros a oeste de Londres.

A decisão do casal foi tomada com a aprovação da rainha. Eles devem visitar Sandringham, no sul da Inglaterra, durante parte do feriado de Natal.

Kate, de 30 anos, que se casou com o segundo na linha sucessória ao trono em abril de 2011, passou quatro dias no hospital este mês com uma forma aguda de enjoo matinal.

Os integrantes da família real britânica normalmente passam o Natal em Sandringham e ficam ali até fevereiro, seguindo um costume estabelecido pelo pai e pelo avô da rainha Elizabeth. Kate e William o fizeram no ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Middletons devem se juntar aos milhões de britânicos que assistirão à transmissão de Natal anual da rainha Elizabeth, uma tradição que seu avô George 5º iniciou em 1932. Pela primeira vez, a monarca gravou sua fala para a TV em 3D. Ela será exibida às 15h local (13h no horário de Brasília) no dia 25 de dezembro.

(Por Peter Griffiths)