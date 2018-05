William e Kate levam comitiva 'pequena' à América do Norte

LONDRES - Os recém-casados duque e duquesa de Cambridge vão levar uma comitiva de sete pessoas na visita que farão em alguns dias para a América do Norte, disseram funcionários do palácio real britânico na quarta-feira.

Descrita pela imprensa britânica como sendo incomumente pequena, a comitiva não vai incluir uma stylist separada para Kate Middleton, que se casou com o príncipe William em uma cerimônia real de muita pompa em 29 de abril e desde então tornou-se ícone da moda.

A duquesa também viajará sem uma dama de companhia, mas será acompanhada por seu cabeleireiro, James Pryce.

O casal vai embarcar para o Canadá em 30 de junho. Será a primeira viagem oficial da duquesa ao exterior como membro da monarquia.

Perto do final da viagem, William e Catherine assistirão a um evento especial "Britânicos que merecem atenção no Bafta" em Los Angeles, em 9 de julho, que visa promover talentos britânicos em ascensão nos campos do cinema, televisão e videogames.