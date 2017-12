Will Smith, Tom Hardy, Jared Leto e Margot Robbie são confirmados em 'Esquadrão Suicida'

O filme recheado de supervilões Esquadrão Suicida enfim ganhou elenco. E, como era prometido pela Warner Bros., quando anunciou o filme baseado nos personagens da editora de quadrinhos DC Comics, desde o início, os nomes são de peso. Will Smith, Tom Hardy, Jared Leto, Margot Robbie, Jai Courtney, Cara Delevingne intergrarão a equipe no longa previsto para chegar aos cinemas do mundo em agosto de 2016.

Todos os nomes já haviam sido especulados, mas somente nesta quarta-feira, 4, segundo a agência de notícias EFE, o estúdio confirmou o elenco. O longa terá Smith como Pistoleiro, Hardy como Rick Flag, Margot como Arlequina, Jai Courtney como Capitão Bumerangue e a também modelo Cara Delevingne como Encantadora.

Leto interpretará o Coringa, personagem que não ganhava uma versão cinematográfica (ou na televisão) desde a morte de Heath Ledger, em 2008. O ator interpretou o vilão insano em Batman: O Cavaleiro das Trevas, papel com o qual ganhou o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.

Direção e roteiro ficarão por conta de David Ayer, cujo currículo inclui o texto de Dia de Treinamento (2001) e direção e roteiro de Corações de Ferro, estrelado por Brad Pitt, com estreia no Brasil programada para 5 de abril. "Estamos ansiosos para ver esta reunião magnífica, sob a direção de Ayer, dando um novo sentido para o que significa ser um vilão e o que significa ser um herói", disse Greg Silverman, presidente da Warner Bros, em comunicado.

Esquadrão Suicida, como o próprio nome diz, é um grupo formado para missões praticamente impossíveis. Ele é formado por vilões recrutados pelo governo norte-americano em troca de perdão para os crimes cometidos.

Jesse Eisenberg, que interpretará Lex Luthor em Batman e Superman: O Alvorecer da Justiça, também previsto para 2016, ainda negocia a participação no longa, já que o personagem também integra o supergrupo de vilões nos quadrinhos.