Will Smith nega ter feito elogios a Adolf Hitler Will Smith reagiu com raiva às versões difundidas em sites de fofocas sobre uma declaração que ele fez a um jornal escocês a respeito de Adolf Hitler. Em uma entrevista publicada na edição de sábado do Daily Record, o ator disse que ?nem Hitler acordava com o desejo: ?Vou fazer o máximo possível de maldade hoje.? Creio que, apesar de sua lógica distorcida e transtornada, ele pretendia fazer algo bom.? Tão logo o texto foi divulgado, diversos sites insinuaram que Smith considerava Hitler uma boa pessoa. ?Isso é uma mentira repugnante?, reagiu o ator. ?Hitler foi um assassino atroz, responsável por uma grande maldade?, afirmou.