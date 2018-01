Will Smith e ex-boxeador Lennox Lewis carregarão caixão de Muhammad Ali

LOUISVILLE, Kentucky - O ator Will Smith e o ex-campeão dos pesos-pesados Lennox Lewis estarão entre as pessoas que irão carregar o caixão de Muhammad Ali no enterro do boxeador na sexta-feira, 10, engrossando uma lista de atletas, artistas e políticos notáveis que irão prantear o lendário pugilista .

O ex-presidente norte-americano Bill Clinton, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o comediante Billy Crystal são algumas das figuras já anunciadas em eventos públicos enquanto o mundo chora a perda do boxeador, showman e ativista anti-guerra que cativou a atenção global nos anos 1960 e 1970.

Uma das personalidades mais transcendentais do século, Ali morreu na sexta-feira aos 74 anos de idade. O porta-voz da família, Bob Gunnell, anunciou os detalhes dos serviços fúnebres na segunda-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

* Lenda do boxe, Muhammad Ali morre nos Estados Unidos

Smith interpretou Ali em um filme homônimo de 2001, recebendo uma indicação ao Oscar pelo desempenho e se tornando um amigo da família. O londrino Lewis, que representou o Canadá nas Olimpíadas, é um dos três pugilistas, ao lado de Ali e Evander Holyfield, a ter conquistado o título mundial dos pesos-pesados três vezes.

Eles se juntarão a parentes e amigos da família quando carregarem o caixão por Louisville, cidade-natal de Ali no Estado do Kentucky, na sexta-feira.

Mais de 30 mil ingressos serão distribuídos ao público para dois memoriais, agendados para quinta e sexta-feira em arenas esportivas da cidade.

Cerca de 300 fãs que não queriam esperar se reuniram na segunda-feira do lado de fora da casa de infância de Ali para uma homenagem conduzida por líderes islâmicos, um grupo de dança e o prefeito de Louisville, Greg Fischer.

Os eventos oficiais irão começar com uma cerimônia particular na quinta-feira, 9, seguida por um serviço islâmico para o público em Freedom Hall, local da última luta profissional de Ali em Louisville.

Na sexta-feira a família do esportista irá se reunir para fazer orações, e na sequência a procissão fúnebre percorrerá sua cidade-natal. A cerimônia principal irá acontecer no Centro KFC Yum! na tarde do mesmo dia, quando Clinton e Crystal devem discursar.