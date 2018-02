Will: ''futuro do mundo está aqui no Brasil'' O líder da banda, Will.i.am, é franco: não quer saber de discos solos. "Amamos a música, coletiva e individualmente. Fergie tinha um grupo antes de entrar na banda. Mas eu amo produzir coisas para outras pessoas, não gosto da coisa solo", avisa. "O Brasil é um país grande, mas é uma ilha ainda em suas relações com o restante do mundo. Até o ar que o mundo respira, a gente deve ao Brasil. Não há tornados nem terremotos. As pessoas que vjvem aqui têm tanto potencial, só falta vocês se darem conta de que participam do futuro do mundo", disse Will.i.am. O produtor e cantor revelou também ter um sonho de gravar com Jorge Benjor e Carlinhos Brown.