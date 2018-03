Will Ferrell fala espanhol em filme O ator norte-americano Will Ferrell interpreta um rancheiro mexicano e fala em espanhol em seu novo filme, A Casa de Meu Pai, que estreou em 350 salas de EUA. Para representar o mexicano no filme, o ator teve aulas intensivas de espanhol e trabalhou durante toda a filmagem com um tradutor e intérprete da língua ao lado para corrigir seus erros de pronúncia.