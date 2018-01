Wilker grava cenas de JK´no Palácio do Planalto O Palácio do Planalto foi ocupado hoje por um presidente diferente. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda estava no Recife, o ator José Wilker, encarnando o presidente Juscelino Kubitschek, e a equipe da Rede Globo de Televisão gravaram mais cenas da minissérie "JK" - até mesmo a de inauguração do Planalto. Desde ontem, figurantes e carros de época ocupavam a Praça dos Três Poderes para as cenas em que ele ocupa o palácio. Hoje, Wilker gravou no gabinete da Presidência - mas não encontrou Lula, que chegou de viagem e foi direto para a Residência Oficial do Torto - e desceu a rampa do Planalto ladeado por Dragões da Independência. Esses, no entanto, eram soldados de verdade, não figurantes.