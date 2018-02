Wilker e Monique Gardenberg levam cinema para o palco

Pegando carona em Vocês ainda não Viram nada e em alguns filmes do Festival Varilux que ainda rodam pela cidade, pode-se falar nas relações entre teatro e cinema, mas não no sentido tradicional. O cinema sempre recorreu à fonte do teatro, muitas vezes sob a forma de adaptações. Mas agora a questão é um pouco mais complexa. Resnais, e também Jean-Pierre Améris, diretor de O Homem Que Ri, e Philippe Le Guay, que assina Pedalando com Molière, querem fazer teatro no cinema, ou pelo menos invadir seus domínios. Inversamente, José Wilker e Monique Gardenberg incorporam técnicas de cinema a peças que dirigem e estão em cartaz. A de Wilker baseia-se num filme de sucesso - Rain Man, de Barry Levinson, que venceu os Oscars de filme, direção e ator (Dustin Hoffman) de 1988.

Na peça que dirigiu anteriormente - Palácio do Fim, de Judith Thompson -, Wilker já usara a iluminação como câmera, estabelecendo cortes, em cena, por meio da luz. Em Rain Man, ele contou ao repórter que se valeu de outro procedimento de cinema e criou travellings com objetos de cena para contar a história de Charlie e seu irmão autista, Raymond, o Rain Man. Monique adapta cinco contos de Haruki Murakami, compondo um espetáculo de teatro com material basicamente literário, do livro O Desaparecimento do Elefante. São histórias triviais de homens e mulheres, mas a trivialidade é subvertida pelo humor - levemente nonsense.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.