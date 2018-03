Wikipedia testa método para evitar informações falsas

A ideia é bloquear o tipo de vandalismo que tem desfigurado as páginas de alguns famosos. No entanto, a Wikipedia se arrisca a desencorajar as edições se as restrições a alterações ou acréscimos de informações se tornarem muito incômodas. Se isso acontecer, os textos não serão melhorados ou estarão em dia com os acontecimentos, o que pode ocorrer com páginas obscuras, com poucos editores voluntários ativos para aprovar as mudanças na hora certa.