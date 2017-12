Whoopi Goldberg lança marca de produtos à base de maconha

A estrela de Hollywood Whoopi Goldberg está explorando o negócio da maconha com uma linha de produtos medicinais para mulheres feitos com a erva. A humorista disse ter se associado a Maya Elisabeth, fundadora da Om Edibles, para fazer produtos desenvolvidos para atenuar as cólicas menstruais com uma marca com o nome "Whoopi & Maya".

"Tudo isto é inspirado na minha própria experiência de toda uma vida de menstruações difíceis e do fato que a canábis era, literalmente, o único que me aliviava", disse Goldberg em um comunicado.

Ela afirmou, ainda, que inicialmente serão vendidos quatro produtos nos centros de distribuição de maconha na Califórnia: um chocolate para beber, um bálsamo, um sabão de banho e infusões que, segundo a empresa, a realiza britânica desfrutou no passado.

"Até a rainha Victoria encontrou alívio uma vez por mês com sua infusão de THC favorita", diz a página na internet, referindo-se à substância ativa da maconha.

A empresa de Goldberg coincide com um momento em que aumentam explosivamente as vendas de maconha nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia.

Segundo a ArcView Market Research, as vendas de maconha legalizada aumentaram 24% entre 2014 e 2015, atingindo US$ 5,7 bilhões. Espera-se que em 2016 o mercado mercado cresça para US$ 7,1 bilhões.

A droga continua sendo ilegal em nível federal no território americano, mas muitos estados, entre eles Colorado, Alasca e Washington, legalizaram seu uso tanto medicinal quanto recreativo. Neste verão boreal, espera-se que os eleitores da Califórnia decidam pela legalização da maconha para uso recreativo.