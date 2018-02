White Stripes cancela turnê americana

A premiada dupla americana de rock The White Stripes cancelou uma turnê americana prevista para começar esta semana, citando "problemas de saúde" da baterista Meg White. "Meg White está sofrendo de ansiedade aguda e não pode viajar neste momento", disse a dupla em seu site. "Odiamos decepcionar as pessoas, e lamentamos muito." Meg White e o guitarrista Jack White tinham anunciado uma turnê para divulgar seu álbum mais recente, Icky Thump, o sexto gravado em estúdio. Os dois membros da banda fundaram o White Stripes em Detroit, Michigan, há dez anos e durante muito tempo afirmaram ser irmãos, mas em 2001 o Detroit Free Press anunciou que eles já foram casados e que se divorciaram em 2000. Hoje Jack White é casado com a modelo Karen Elson, com quem no mês passado teve um filho, Henry. A turnê deveria começar em Albuquerque, Novo México, em 13 de setembro e terminar em Honolulu em 10 de outubro, para então partir para a Grã-Bretanha. O site da dupla disse que as pessoas que compraram ingressos para os shows podem receber seu dinheiro de volta nos locais onde os adquiriram.