WHITE CUBE ABRE FILIAL EM SÃO PAULO Prova de que a o Brasil está na mira do mercado de arte mundial é a escolha de São Paulo para a abertura da segunda filial internacional de uma das mais importantes galerias do Reino Unido: a White Cube (a primeira foi em Hong Kong). A galeria, a segunda maior do mundo, foi fundada pelo influente colecionador Jay Joplin e está fortemente ligada ao experimentalismo e à ousadia da geração de jovens artistas britânicos dos anos 90 - entre eles, Marc Quinn, Jeff Wall e Damien Hirst. A primeira exposição da filial paulista, no galpão da Vila Mariana, You Don't Believe in Love but I Believe in You, traz criações de Tracy Emin, artista britânica de 49 anos, parte da mesma geração, conhecida por trabalhos de teor feminista e erótico. A mostra, que fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro, reconta sua experiência de vida através de instalações de neon, esculturas, pinturas e bordados - arte muitas vezes incompreendida. A White Club fica na Rua Agostinho Rodrigues Filho, 550. / P.C.