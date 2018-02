Western de Zinnemann fez história

17 H NA CULTURA

(Paul Klee: The Silence of the Angel). França, 2005. Direção de Michael Gaumnitz.

A emissora reprisa o documentário sobre o artista plástico. Suas pinturas e os desenhos se caracterizam por uma simplicidade que, às vezes, parece infantil, mas é produto de elaborada criatividade. Paul Klee é autor de uma frase famosa - "A arte não reproduz a realidade, apenas a torna visível." Serviu de bússola para o diretor. Reprise, preto e branco, 51 min.

Dennis o Pimentinha Ataca

21H15 NO SBT

(Dennis The Menace Strikes Again! ) EUA, 1998. Direção de Charles T.

Kanganis, com Don Rickles, George Kennedy, Justin Cooper, Brian

Doyle-Murray.

Justin Cooper, na pele do Pimentinha, ganha ajuda do avô (George Kennedy) para infernizar o vizinho (Don Rickles). Como se não bastasse, entram em cena dois meliantes - e Dennis os enfrenta, repetindo o número de Rambinho do garoto, também endiabrado, de Esqueceram de Mim. Reprise, colorido, 71 min.

Paredes Nuas

22 H NA CULTURA

Brasil, 2009. Direção de Ugo Giorgetti. com Juliana Galdino, Luiz Damasceno, Domingos Montagner, Angelo Brandini, Andrea Tedesco.

A prisão do dono da casa - por suspeita de corrupção e estelionato - repercute entre familiares e assessores. A mulher, o motorista, a doméstica, etc., todos discutem o caso e avaliam como mudará suas vidas. Giorgetti fez o filme no seu conhecido estilo minimalista - diálogos enxutos, mise-en-scène direta, bons atores (de teatro). Reprise, colorido, 52 min.

Milagre em Juazeiro

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1999. Direção de Wolney Oliveira, com José Dumont, Marta Aurélia, Roberto Bonfim, B. de Paiva, Antônio Leite, Antonieta Noronha.

O milagre mais famoso de Padre Cícero, o Padim Ciço dos nordestinos - a beata Maria Araujo sangra ao receber dele a hóstia consagrada. Os fiéis o proclamam santo, a Igreja Católica, por meio de sua cúpula, vê o caso com desconfiança. Boas cenas (e atuações) redimem uma narrativa um tanto precária. Reprise, colorido, 83 min.

À Espera de Um Milagre

23H15 NO SBT

(The Green Mile). EUA, 1999. Direção de Frank Darabont, com Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, James Cromwell, Sam Rockwell,

Patricia Clarkson, Gary Sinise.

Tom Hanks lembra o episódio que mudou sua vida, quando ele era guarda no corredor da morte, numa prisão em Louisiana, em 1935. Michael Clarke Duncan faz o prisioneiro, um afro-americano gigantesco e de alma gentil, que possui um dom. Esse homem é acusado de um crime hediondo - cometeu-o? O filme baseia-se numa história de Stephen King e possui cenas fortes, atuações poderosas. Mas é longo, lento e o próprio conceito do 'milagre', como se produz, não é fácil de aceitar. Reprise, colorido, 188 min.

O Mistério das Duas Irmãs

23H20 NA GLOBO

(The Uninvited). Canad á/Alemanha, 2009. Direção de Charles Guard, Thomas Guard, com Emily Browning, Arielle Kebbel, David Strathairn, Elizabeth Banks, Maya Massar, Kevin McNulty.

Duas irmãs investigam a morte suspeita da mãe, principalmente depois que o pai se casa com a enfermeira da falecida. Visões, pesadelos, tentativas de assassinato - o suspense é aterrorizante, anuncia a sinopse da emissora. Reprise, colorido, 87 min.

TV Paga

Matar ou Morrer

14 H NO TCM

(High Noon). EUA, 1952. Direção de Fred Zinnemann, com Gary Cooper, Lloyd Brides, Thomas Mitchell, Katy Jurado, Grace Kelly, Henry (Harry) Morgan, Lee Van Cleef.

No dia de seu casamento, que também é o de sua aposentadoria, o xerife Gary Cooper recebe a notícia de que pistoleiros estão chegando no trem do meio-dia, para matá-lo. Ele pede ajuda da população da cidade para enfrentá-los, mas topa com o silêncio e a covardia. Western que foi pioneiro na abordagem do macarthismo (com roteiro de Carl Foreman). Vencedor dos Oscars de ator (Cooper), montagem, trilha e canção - a inesquecível Do not Forsake Me, Oh My Darling, na voz de Tex Ritter. Depois de ver esse filme, você vai entender o que significa a expressão 'céu de faroeste'. Importante como é, o cartaz do TCM não é uma unanimidade. O diretor Zinnemann carrega no psicologismo e isso desagrada aos puristas do gênero. Reprise, preto e branco, 84 min.

Ensaio sobre a Cegueira

22 H NO TELECINE CULT

(Blidness). Canadá/Brasil/Japão, 2008. Direção de Fernando Meirelles, com Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael García Bernal,

Alice Braga, Yusuke Iseya, Sandra Oh.

O filme que Meirelles queria fazer antes de Cidade de Deus, mas o escritor José Saramago, na época, não quis liberar os direitos de seu romance. O projeto chegou ao cineasta por outra via (um produtor do Canadá). Doença misteriosa provoca a cegueira de várias pessoas que são isoladas pelo governo, incluindo um especialista de olhos (mas a mulher dele conserva a visão). Grandes cenas - e visual - recriam, um mundo à beira do caos, mas a parábola desconcerta, para se dizer o mínimo. Reprise, colorido, 121 min.