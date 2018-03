Western de Mann foi aula para Godard

16H20 NA GLOBO

(Johnson Family Vacation). EUA, 2004. Direção de Christopher Erskin, com Cedric The Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Shannon Elizabeth.

Cedrico 'entertainer' deve ter perdido a fórmula de divertir porque esta comédia, além de sem graça, faz com que uma hora e meia pareçam se multiplicar por dez. Na trama, o herói leva a família numa viagem de Los Angeles ao Missouri para participar de um encontro dos Johnson. Você tem duas chances de descobrir o que ocorre - dá tudo errado... e dá tudo errado, incluindo o próprio filme. Reprise, colorido, 97 min.

Anjos e Demônios

22H25 NA GLOBO

(Angels & Demons). EUA, 2009. Direção de Ron Howard, com Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard, Pierfrancesco Favino.

O segundo filme da série adaptada dos livros de Dan Brown repete a equipe vitoriosa do primeiro, O Código Da Vinci - o diretor Howard, o astro Tom Hanks, que volta ao papel do simbologista Robert Langdon. Estamos falando de sucesso de público, porque os críticos não têm muito apreço por Brown nem Howard. O Vaticano pede ajuda a Langdon para tentar desvendar o mistério do desaparecimento de quatro cardeais que serão mortos numa trama aparentemente urdida pelos Illuminati. Ela envolve o roubo de um artefato que poderá detonar Roma (e a Igreja Católica). Nada é o que parece e o perigo está dentro da própria máquina burocrática da Sé. Mais que a aventura anterior, essa começa bem e termina... frouxa? Reprise, colorido, 138 min.

Professora Irina

0 H NA CULTURA

As informações foram colhidas na internet e você vai logo entender porque o filme parece bem interessante. Com direção de Sabrina Greve, ex-atriz de Antunes Filho (e de Uma Vida em Segredo, de Suzana Amaral), conta a história de garota que trabalha numa loja de aquários e que simula, para o próprio pai, ser professora universitária. Apaixonada pela Rússia, ela entra num concurso e ganha passagem para Moscou. E aí começam seus problemas. Priscila Gontijo, como Irina, e Caio Blat, Sérgio Machado, Marat Descartes e Sílvia Lourenço estão no elenco. Inédito, mas sem indicação de duração.

Bela Donna

2H55 NA GLOBO

Brasil, 1998. Direção de Fabio Barreto, com Natasha Henstridge, Eduardo Moscovis, Andrew McCarthy, Florinda Bolkan, Sophie Ward, |Ângelo Antônio, Odilon Wagner, Letícia Sabatella.

Gringo chega com a mulher a lugarejo do litoral cearense e a bela Donna atiça o desejo dos homens. Fábio Barreto baseou-se no romance Riacho Doce, de José Lins do Rêgo, e o fato de haver sido indicado, pouco antes, para o Oscar, com O Quatrilho, permitiu-lhe trazer ao Brasil um elenco de estrangeiros (Natasha Henstridge, Andrew McCarthy, Sophie Ward). O resultado foi um fiasco de público e crítica, com diálogos que se tornaram antológicos às avessas - 'Let's go to the birosca.' Anos mais tarde, Fábio Barreto faria seu melhor filme, a cinebiografia do então presidente Lula, mas o filme foi alvo de uma campanha política de descrédito, no quadro da eleição presidencial. Fábio sofreu um acidente e permanece no coma. Reprise, colorido, 105 min.

TV Paga

A Mulher e o Atirador de Facas

18H20 NO TELECINE CULT

(La Fille sur le Pont). França, 1999. Direção de Patrice Leconte, com Vanessa Paradis, Daniel Auteuil.

O filme que o francês Leconte escreveu para sua compatriota Vanessa Paradis, antes de ela virar a senhora Johnny Depp. Garota prestes a se jogar de uma ponte é salva pelo atirador de facas, que a integra a seu show. Leconte, intimista, ama as mulheres (as atrizes). Este filme é a prova. Reprise, preto e branco, 90 min.

O Homem do Oeste

20 H NO TELECINE CULT

(Man of the West). EUA, 1958. Direção de Anthony Mann, com Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Arthur O'Connell, Jack Lord, John Dehner.

Como muitos outros heróis de westerns do grande Mann, Gary Cooper faz aqui um homem com um passado que volta para atormentá-lo. Ex-pistoleiro que se regenerou, ele é forçado pelo antigo chefe da quadrilha a retomar sua arma. Jean-Luc Godard, nos seus tempos de crítico, analisou longamente a cena em que Julie London é forçada a tirar a roupa. Quase nada se vê, mas o efeito sobre Cooper é decisivo. Um grande filme. Reprise, colorido, 97 min.

O Céu Sobre os Ombros

22 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2010. Direção de Sérgio Borges, com Everlyn Barbin, Edujuco Moio, Murari Krishna, Grace Passô.

A seleção do mês, no canal brasileiro, apresenta o longa vencedor do Festival de Brasília em 2010. Entre ficção e documentário, aborda três personagens em sua relação com a escrita - e a vida. Everlyn é uma transexual que fez mestrado sobre os diários de um hermafrodita do século 19 e vive entre a prostituição e os cursos que ministra como professora. Murari é um devoto da religião Hare Krishna e líder da torcida do Atlético Mineiro. Lwei é africano descendente de portugueses e escreve vários livros ao mesmo tempo. Todos buscam respostas para suas indagações. Não é para todos os gostos, mas vale conhecer. Inédito, colorido, 71 min.