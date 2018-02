Western como só os grandes sabiam fazer

14 H NO TCM

(Bend of the River). EUA, 1952. Dir. de Anthony Mann, com James Stewart.

Embora Winchester 73 e O Preço de Um Homem sejam melhores, este western do grande Mann faz jus à reputação do diretor - é o que de mais perfeito e puro produziu o western. James Stewart faz pistoleiro que virou guia e enfrenta ex-parceiro que quer roubar a caravana. O Oregon nunca foi mais majestoso. Cor, 91 min.

Alfie o Sedutor. EUA, 2004. Dir. de Charles Shyer, com Jude Law.

Comédia dramática, Tel. Touch, 22 h., 106 min

Alfie - Como Conquistar as Mulheres. Inglaterra, 1966. Dir. de Lewis Gilbert, com Michael Caine.

Comédia dramática. Tel. Cult, 23h45, 114 min.