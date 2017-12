Wesley Snipes paga fiança de US$ 1 milhão para ser liberado O ator americano Wesley Snipes, 44 anos, foi liberado nesta sexta-feira por uma corte de Ocala (Flórida, EUA), após pagar uma fiança de US$ 1 milhão em um caso que é acusado de evasão fiscal. Snipes é acusado pelo júri de burlar o Imposto de Renda e de fornecer estimativas falsas de seus pagamentos de impostos por um total de US$ 14 milhões. O assessor fiscal do ator, Ray Kahn, também é acusado no caso. Durante seu depoimento, Snipes afirmou ser inocente de todas as acusações, conforme informa o jornal Orlando Sentinel. O pagamento da fiança permite que o ator viaje para a Namíbia, onde está filmando um filme de ação. Entretanto, ele deve se apresentar novamente à corte de Ocala em 10 de janeiro.