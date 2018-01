Wesley Snipes é condenado por sonegação nos EUA Após barganhar por quase uma década com funcionários do fisco nos Estados Unidos, o ator Wesley Snipes, astro da série Blade, foi condenado ontem em uma corte de Ocala, na Flórida. O ator foi sentenciado a três anos de prisão por não declarar seu imposto de renda federal. "A sentença da corte envia a mensagem correta para o contribuinte norte-americano: você tem que pagar seus impostos", afirmou o promotor Robert O''Neill. Snipes foi absolvido em outras cinco acusações, entre elas o crime de fraudar o imposto. Caso fosse condenado em todos os quesitos, poderia pegar 13 anos de cadeia. Não foi calculado o valor devido por Snipes. Mas o governo alega que ele terá que pagar pelo menos US$ 13,8 milhões (R$ 23 milhões), correspondentes ao período 1999-2001. Segundo o juiz, os funcionários da prisão notificarão a Snipes quando ele deve começar a cumprir a pena. O ator disse que recorrerá.