Wesley Snipes é condenado a três anos de prisão

O ator Wesley Snipes foi condenado a três anos de prisão nesta quinta-feira, 24, por não declarar seu imposto de renda federal. A sentença foi a máxima prevista pela lei, na qual promotores dos Estados Unidos haviam recomendado para a estrela da série de filmes "Blade". Ele foi considerado culpado por não declarar seu imposto de renda no período de 1999-2001. Snipes foi absolvido em duas acusações de declarações falsas e fraude ao buscar milhões de dólares em restituições em outros anos fiscais. Entretanto, promotores fizeram um apelo para que o tribunal aplicasse uma pena dura ao ator, por sua notoriedade e pelo potencial de seu caso no combate aos crimes fiscais no país. Os advogados de Snipes, ao pedirem o perdão da condenação, haviam argumentado de que ele havia sido sentenciado por apenas três contravenções e disseram que a perda de impostos do governo neste caso somava menos de 400.000 dólares. (Reportagem de Barbara Liston)