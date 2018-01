Wesley Snipes é condenado a 3 anos de prisão por sonegar imposto Wesley Snipes, astro dos filmes "Blade," declarou-se "muito arrependido", após receber sentença na quinta-feira de 3 anos de prisão por ter deixado de entregar declarações de renda entre 1999 e 2001. O ator foi condenado em fevereiro por três acusações de delito fiscal. O juiz William Terrell Hodges impôs a sentença máxima e disse que considera muito importante dar um exemplo que desencoraje outras pessoas de sonegar impostos. Dizendo-se muito arrependido de seus erros, Snipes leu um comunicado preparado em que se descreveu como "artista idealista, ingênuo, apaixonado, em busca da verdade e da espiritualidade" para quem dinheiro equivale a problemas. Seus advogados tentaram entregar ao tribunal três envelopes contendo cheques no valor total de 5 milhões de dólares, mas o juiz e promotor disseram que não podiam recebê-los. Um agente da Receita norte-americana recolheu o dinheiro durante o recesso do tribunal. O juiz disse que Snipes será avisado de quando terá que começar a cumprir a sentença. O ator disse que vai apelar contra o veredicto, mas os promotores prometeram combater qualquer tentativa de libertá-lo sob fiança enquanto a apelação não for julgada. De acordo com a Promotoria, Snipes ganhou mais de 38 milhões de dólares desde 1999, mas não fez declaração de imposto de renda entre 1999 e 2007 e até quinta-feira não tinha pago imposto algum. Wesley Snipes levou ao tribunal referências pessoais, atestando seu caráter, dos atores Denzel Washington e Woody Harrelson. Sua advogada, Linda Moreno, disse que, com a exceção da sonegação fiscal, Snipes sempre levou "vida exemplar" e que contratou profissionais competentes para ajudá-lo a resolver suas pendências com a Receita. Ela citou os casos do ex-prefeito de Washington Marion Barry e do cantor e ator Marc Anthony, que não foram à prisão apesar de terem sonegado impostos, e do cantor Willie Nelson, que permaneceu em liberdade apesar de dever ao fisco mais de 17 milhões de dólares em impostos vencidos.