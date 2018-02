WERNECK PARTICIPA DE ENCONTRO O projeto Encontros com Autores e Ideias, criado pela jornalista Mona Dorf, vai promover dez mesas literárias aos sábados, duas vezes por mês, até setembro, na Biblioteca de São Paulo do Parque da Juventude. O próximo encontro ocorrerá dia 23 e terá como tema a crônica. Participarão o escritor e jornalista Humberto Werneck, colunista do Estado, e o professor Ivan Marques, criador do programa Entrelinhas, da TV Cultura. A outra mesa de abril contará com o autor Marçal Aquino. O projeto é realizado com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. A programação completa pode ser conferida no site www.autoreseideias.wordpress.com.