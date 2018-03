Werneck lança hoje em SP um dicionário de clichês

No começo, conta, anotava expressões banais, frases repetidas à exaustão e palavras com prazo de validade vencido. Mais de uma vez, diz, teve vontade de atirá-las ao lixo numa daquelas ?heroicas? faxinas de escritório. No entanto, refletindo melhor, viu que elas poderiam divertir a moçada. Convertido em ?gari da semântica?, Werneck passou a colecionar expressões como ?escola da vida?, ?origem humilde? e ?escória humana?. É certo que, no ato de registrar tais palavras, autores preguiçosos costumam se servir da escrita automática consagrada pelos surrealistas. O livro de Werneck quer justamente ?recomendar desconfiança? diante de tanta facilidade. ?Nada de bom pode vir desse automatismo?, afirma.

Um obcecado pela funcionalidade da linguagem, Werneck revela que sua padroeira é Xerezade, a contadora de histórias de Mil e Uma Noites, cuja capacidade de invenção lhe garantiu a sobrevivência. É tudo o que a nova geração da internet não consegue. ?Há uma certa uniformização da linguagem que me preocupa?, observa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Pai dos Burros. De Humberto Werneck. Arquipélago Editorial. 208 páginas. R$ 29. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033. Hoje, às 18h30.