Weiwei nomeado na academia inglesa O artista chinês Ai Weiwei, preso desde o começo de abril pelas autoridades de seu país, foi nomeado ontem membro honorário da Royal Academy of Arts de Londres. A instituição deu o título ao artista por considerá-lo uma das "figuras culturais mais significativas de sua geração", segundo comunicado da academia. Weiwei foi detido no aeroporto de Pequim, sob acusações de dívidas fiscais. A prisão revoltou países ocidentais, que consideraram a detenção como um meio de censura ao chinês. Com a nomeação, Weiwei junta-se a um grupo de artistas internacionais como Antoni Tàpies, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Cy Twombly e Jeff Koons. / EFE