Weinstein reformula o seu Terra do Nunca O magnata do cinema Harvey Weinstein substituiu o time de criação de sua primeira tentativa em fazer um musical. Em Busca da Terra do Nunca, adaptado do filme, terá agora a diretora Diane Paulus, vencedora de três prêmios Tony. Gary Barlow, da banda Take That, está encarregado da trilha. O musical sobre o dramaturgo J.M. Barrie, autor de Peter Pan, chega a Londres em 2014, antes de partir para a Broadway. / NYT