Weezer coloca CD novo no myspace

A seis dias para o lançamento de seu novo disco, a banda americana Weezer colocou os dez temas do álbum em sua página no Myspace. O oitavo trabalho do grupo chega ao mercado na terça-feira com o título de Hurley, em homenagem ao personagem que o ator Jorge Garcia interpretou na série de televisão Lost. O rosto de Garcia também está estampado na capa do álbum. O último lançamento da banda tinha ocorrido no ano passado, com o CD Raditude. Recentemente o vocalista da banda, Rivers Cuomo, participou do álbum do rapper B.o.B. com a música Magic. O Weezer veio ao Brasil em setembro de 2005, quando tocou no Curitiba Rock Festival. / EFE