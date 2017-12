Web ganha TV voltada ao público jovem Sabe aqueles programas de esportes radicais comandados por mocinhas curvilíneas? Acaba de ser lançado um canal na Web só com atrações do tipo: a TV Jam (www.tvjam.com.br). Tanto é que o cast da novidade voltada ao público jovem reúne nomes como Suzana Werner, Dora Vergueiro, Lívia Lemos e Dani Monteiro, conhecidas por apresentarem programas de aventura em canais como Sportv. No cardápio do TV Jam, a fórmula já consagrada na TV paga: paisagens paradisíacas, esportes radicais e mulheres bonitas. Suzana comanda um programa sobre viagens diretamente da Itália: o Susana Werner por Aí. Dora entrevista músicos no Aumenta o Som. Dani Monteiro fala sobre aventuras ecológicas e sustentabilidade. Bruno de Luca, sim, ele também participa do canal, exibe vídeos engraçadinhos. Há também um programa sobre skate, o SK8 Jam Sessions, outro sobre surfe, o Surf All Time e o Meninas Antenadas, que fala sobre moda e comportamento. Há ainda videoclipes e ensaios fotográficos com as apresentadoras da casa, com pouca roupa, é claro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo