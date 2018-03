Washington também terá show do Live Earth

Washington entrou para a lista mundial de cidades que receberão no sábado, 7, os shows da série Live Earth, disse na sexta-feira o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, um dos organizadores. O objetivo dos shows é conscientizar o mundo sobre o problema do aquecimento global. Na capital norte-americana, ele será realizado no Mall, um amplo parque localizado entre o Capitólio , a sede do Congresso, e o Memorial Lincoln. Em entrevista à rede CBS, Gore disse que uma das principais atrações será o casal de cantores country Garth Brooks e Trisha Yearwood. Gore disse que o Museu do Índio Americano, localizado no Mall, aceitou receber o evento, e que o grupo indígena Blues Nation também vai se apresentar. Os shows do Live Earth vão acontecer nos Estados Unidos (New Jersey), na Inglaterra (Londres), na Austrália (Sydney), em Tóquio (Japão), em Xangai (China), na África do Sul (Johannesburgo), na Alemanha (Hamburgo) e no Brasil (Rio de Janeiro). A apresentação do Rio, organizada pela Riotur e pela Mondo Entretenimento, quase chegou a ser cancelada. O Ministério Público obteve uma liminar no início da semana suspendendo o evento por preocupações com a segurança na cidade. Na quinta-feira, no entanto, a juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo, da 4.ª Vara da Fazenda Pública do Rio, revogou a liminar e liberou o megashow.