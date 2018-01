Washington Post ganha seis Prêmios Pulitzer O jornal The Washington Post recebeu na segunda-feira seis Prêmios Pulitzer, incluindo o prestigioso troféu de Serviço Público por suas reportagens sobre as condições enfrentadas por veteranos de guerra norte-americanos no mais importante hospital militar dos EUA. O conselho de direção do Pulitzer disse que o Washington Post ganhou o troféu "por expor o tratamento de baixa qualidade dado a veteranos feridos no hospital Walter Reed, suscitando ultraje nacional e desencadeando reformas por parte das autoridades federais". O jornal também foi premiado nas categorias reportagem de últimas notícias, reportagem nacional, reportagem internacional, redação de artigos longos e comentários. A Reuters recebeu o Prêmio Pulitzer por fotografia de últimas notícias, por uma foto de um videografista japonês morto durante uma manifestação em Mianmar. Adrees Latif foi premiado por "sua foto dramática do videografista japonês caído na calçada, ferido mortalmente durante uma manifestação de rua em Mianmar", disse o conselho do Pulitzer. Os 92os Prêmios Pulitzer de Jornalismo, Letras, Dramaturgia e Música foram anunciados na Universidade Columbia, em Nova York. O vencedor do troféu de Serviço Público recebe uma medalha de ouro, e os das outras categorias ganham 10 mil dólares cada. Os candidatos nas categorias Letras, Música e Dramaturgia precisam ser cidadãos norte-americanos. Os da categoria Jornalismo podem ser de qualquer nacionalidade, mas seu trabalho precisa ter sido publicado num jornal americano.