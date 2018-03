Washington Post extingue seu caderno de economia

O jornal The Washington Post deixará de publicar um caderno de economia e negócios seis dias por semana, transferindo o noticiário econômico para o primeiro caderno, num momento em que as notícias financeiras dominam as manchetes mundiais.

A decisão, explicada pelos editores em um memorando obtido pela Reuters, se deve à economia de papel, num momento de forte queda do faturamento. Mas o texto, assinado pelo editor-executivo Marcus Brauchli e por outros editores, diz que o dinheiro economizado permitirá ao jornal continuar oferecendo o que os leitores querem.

"Continuamos absolutamente comprometidos com a cobertura mais forte, aprofundada e autorizada dos negócios locais, da economia e da política econômica nacionais, e da enorme intersecção entre governo, política e dinheiro", disse o memorando.

Brauchli, ex-editor-chefe do influente diário econômico The Wall Street Journal, disse em nota à imprensa que a medida reflete "a centralidade do noticiário econômico, bem como a crescente sobreposição dos fatos políticos e econômicos no mundo de hoje".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jornal anunciou também que reduzirá drasticamente as tabelas financeiras, e não explicou se os cortes também resultarão em demissões.

Nos últimos meses, o mercado de jornais tem sofrido com a crise. Alguns jornais regionais, como o Rocky Mountain News, do Colorado, fecharam. Outros migraram apenas para a web.