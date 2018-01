Warner faz 20 anos na América Latina e amplia opções dubladas

A dublagem afeta sobretudo o humor dos seriemaníacos, gênero que compõe cerca de 60% do cardápio do Warner. Entre este e o próximo mês, o canal põe no ar estreias e novas temporadas de séries como Os Mistérios de Laura (19/5), Mike e Molly (15/5), Duas Garotas em Apuros (19/5), Supernatural (25/5), O Andar de Baixo (27/5) e The Mentalist (11/6).

A boa notícia para os fãs do gênero é que o canal reduzirá para uma semana o delay entre a exibição nos Estados Unidos e no Brasil das séries do Fall Season (temporada que chega no fim do ano). No caso desses títulos, ainda em definição, o canal não terá a opção de dublagem na exibição original - apenas quando forem reprisadas -, já que a dublagem, processo bem mais demorado que a legendagem, ainda comprometeria, no Warner, a exibição da série aqui em curto prazo.

O paraquedista Luigi Cani, tratado como O Mestre dos Ares em série no Fantástico, aparece amanhã no programa saltando em Angell Falls, no sudeste da Venezuela, próximo à fronteira do Brasil com a Guiana, onde estão as cachoeiras mais altas do mundo.

A Rai, TV pública italiana, ofereceu, e a TV Brasil topou transmitir o concerto oficial de abertura da Expo Milão 2015. O evento, gravado na quinta, na Piazza D'uomo, será visto aqui amanhã, às 19h45. Entre as atrações, o tenor Andrea Bocelli e a Orquestra do Teatro Alla Scala de Milão. A flautista Sofia Ceccato apresenta o concerto aos brasileiros.

Como é a rotina de dedicação de quem defende réus de grandes escândalos? A GloboNews acompanhou um dia na vida de três renomados advogados criminalistas - Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, Arnaldo Malheiros e Pierpaolo Bottini - para o Jornal das Dez de hoje.

Assim como ocorreu com Babilônia, a Globo publicou em seu portal (globo.com) um clipe de apresentação de I Love Paraisópolis, próxima novela das 7 da casa.

O feriado do Dia do Trabalho foi mera teoria de calendário para os elencos de Alto Astral e Babilônia, a novela das 9 da Globo. O expediente no Projac chegou a ser intenso para a equipe da novela das 9, que tem sofrido com a aceleração da trama e o descarte de boa parte de cenas que já estavam gravadas.